Bolu'da Tarlada Çıkan Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Bolu'da Tarlada Çıkan Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, ormanlık alanı tehdit etmeden söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarlada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Yeniceşyhler köyünde bulunan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Özer'e ait tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve jandarma sevk edildi. Yangını söndürmek için ekipler ve köylüler seferber oldu. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen Saime Özdemir'e ekipler tedbir amaçlı müdahalede bulundu.

Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaparken, yangında atıl durumda bulunan samanlık ve 1 dönümlük alan zarar gördü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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