Bolu'da kazara silahla vurulan adam yaşam savaşını kaybetti

Bolu'da kazara silahla vurulan adam yaşam savaşını kaybetti
Güncelleme:
Bolu'da, evinde tabancasının bakımını yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu başından vurulan 63 yaşındaki Hamdi Akçan, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Bolu'da iki gün önce evinde tabancasının bakımını yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu başından vurularak ağır yaralanan adam hayatını kaybetti.

Olay, iki gün önce Çıkınlar Mahallesi Aydınlar Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte vakit geçirdikten sonra uyumak için odasına çekilen 63 yaşındaki Hamdi Akçan, kendisine ait tabancanın bakımını yapmaya başladığı sırada, tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vuruldu.

Eşi kanlar içinde buldu

Odadan gelen silah sesini duyarak içeriye koşan eşi, Hamdi Akçan'ı kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı adam, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akçan, iki günlük yaşam mücadelesini dün gece saatlerinde kaybetti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
