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Bolu'da Sokak Ortasında Kavga: Yumruklar Havada Uçuştu

Bolu'da Sokak Ortasında Kavga: Yumruklar Havada Uçuştu
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Bolu'da iki grup arasında meydana gelen kavgada yumruklar havada uçuştu, olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, Sağlık Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti.

Sokak ortasında yumruklar havada uçuştu

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sağlık Mahallesi'nde Mehmet Zekai Konpara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde karşı karşıya gelen iki grup arasında sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların ve küfürlerin havada uçuştuğu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı. Kendi aralarında kavga eden grup, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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