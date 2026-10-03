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Bolu'da soba yakmak isteyen kişinin yaktığı ateş eve sıçradı, evde yangın çıktı

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Bolu'da soba yakmak isteyen kişinin yaktığı ateş eve sıçradı, evde yangın çıktı
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Bolu Aktaş Mahallesi Aslan Sokak'taki tek katlı evde soba yakmak isteyen kişinin yaktığı ateşin eve sıçraması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da soba yakmak isteyen kişinin yaktığı ateşin eve sıçraması sonucu yangın çıktı. Tek katlı evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Aktaş Mahallesi Aslan Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. isimli genç kadın evde soba yakmak istedi. Yakılan ateşin eve sıçraması üzerine evde yangın çıktı. Evden yükselen alev ve dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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