Bolu'da Tofaş otomobil alev alev yandı

Bolu'da seyir halindeki Tofaş otomobil, alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Yangın, Aşağı Soku Mahallesi'nde Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Fiat Tofaş marka bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin ön kısmını tamamen sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından hızla müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle otomobil, ağır hasar aldı. - BOLU