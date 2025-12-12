Haberler

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Bolu'da D-100 kara yolunda seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobil, motor kısmından alev alarak yangın çıkardı. Sürücünün durumu fark etmesiyle araç emniyet şeridine çekildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil küle döndü.

Bolu'da seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobilde çıkan ve korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 06.30 sıralarında D-100 kara yolunun Paşaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Fiat Tofaş marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücüsünün yangını fark edip, emniyet şeridine park ettiği araçta alevler büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil küle döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
