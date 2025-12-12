Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Bolu'da seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobilde çıkan ve korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 06.30 sıralarında D-100 kara yolunun Paşaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Fiat Tofaş marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücüsünün yangını fark edip, emniyet şeridine park ettiği araçta alevler büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil küle döndü. - BOLU