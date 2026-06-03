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TEM'de alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi

TEM'de alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki Mini Cooper marka otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Mini Cooper marka otomobilden duman ve alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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