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Bolu'da PTT'de Roman Vatandaşlara Hakaret Tartışması

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Bolu'da PTT şubesinde sıra bekleyen roman vatandaşlara bir kişinin 'Çingene' demesi üzerine çıkan tartışma polis müdahalesiyle sonlandırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, ifadeleri alınmak üzere 5 kişiyi karakola götürdü.

Bolu'da Ptt'de sıra bekleyen roman vatandaşlara, bir kişinin 'Çingene' demesi üzerine ortalık karıştı. Polis ekipleri tarafından 5 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, PTT Caddesi üzerine bulunan PTT şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, PTT'de sıra alarak işlem yaptıracak olan roman vatandaşlara, sıra bekleyen bir kişi 'Çingene' dedi. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başlayarak alevlendi. PTT şubesi içerisinde birbirlerine yüksek sesle hakaretler savuran vatandaşlar, polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sözlü tartışmayı güçlükle sonlandırdı. Olay yerinde taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. İfadesi alınmak üzere 5 kişi polis ekiplerince karakola götürüldü. Sözlü tartışmanın yaşandığı anlarda çevredeki vatandaşlar, olanları anbean izledi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu PTT Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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