Bolu'da polis ekipleri kaza yapan aracı iterek trafiği rahatlattı

Bolu'da bayram trafiğinde meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrası polis ekipleri aracı iterek yolun kenarına aldı.

Bayram tatilinin bugün sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğu başladı. Yoğunluk yaşanan yollardan D100 karayolu Karabük-Gerede yolunun Ankara istikametinde ise maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kaza sonrası yolda bir süre ulaşım aksadı. İhbar üzerine bölgeye gelen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazaya karışan aracı iterek yolun kenarına aldı. Polis ekiplerinin müdahalesi vatandaşlar tarafından takdir edildi. Aracın kenara alınmasıyla oluşan trafik kısa sürede normale dönerken, oluşabilecek araç yoğunluğunun da önüne geçildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı