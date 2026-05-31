Haberler

Bolu'da otomobil yön direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin yön direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Bolu'da kontrolden çıkarak yön direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde seyir halinde olan Yusuf Ergen idaresindeki 55 AHR 866 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Yusuf Ergen (41) ile araçta bulunan Elif Ergen (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Elisa Ergen ise aynı istikamette seyir halinde olan sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanye West konseri havadan görüntülendi

Kanye West İstanbul'u salladı! Rekor kırılan geceden mest eden görüntü
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek

Akaryakıta dev indirim! Uzun süre sonra kritik sınırın altına düşecek
'Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin' demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı

Yıldız isme ahlaksız teklifte bulunan fenomeni şoke eden istatistik
Son penaltı atılırken yapılana bakar mısınız! Ortalık bir anda karıştı

Son penaltı atılırken yapılana tepki yağıyor

İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım

Her gün tehditler savuran Trump'tan benzeri görülmemiş geri adım
Çin’deki kritik zirvede tek Türk konuşmacı olan Ali Babacan'dan önemli mesajlar

Kritik zirvedeki tek Türk konuşmacı! İşte verdiği mesajlar

Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk 'Gelsin' dedi

Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi