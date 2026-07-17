Bolu'da kontrolden çıkan otomobil römorka çarptı

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki traktörün römorkuna çarptı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Alpağutbey Mahallesi Zerdali Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 AU 102 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 81 BJ 428 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yapan aracın sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı