Bolu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da trafik ışıklarında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Gölyüzü ışıkları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklardan hareket eden M.A. idaresindeki 14 ADM 870 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden İ.Ç. yönetimindeki 27 BEY 776 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı