Bolu'da Otobüsün Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bolu'da Otobüsün Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Bolu'da D-100 karayolunda karşıya geçmeye çalışan 67 yaşındaki Mustafa Acar, bir otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da D-100 karayolunda karşıya geçmek isteyerken otobüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 karayolunun Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Mustafa Acar'a, seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 S 0078 plakalı otobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Acar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Acar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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