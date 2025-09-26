Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Arıkçayırı bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Göynük ilçesi Arıkçayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangına müdahale için arazözler olay yerine sevk edilirken, havadan destek için görevlendirilen helikopter ise Gerede'de konuşlu bulunduğu noktadan havalanarak bölgeye hareket etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BOLU