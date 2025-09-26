Haberler

Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Arıkçayırı bölgesinde çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Arıkçayırı bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Göynük ilçesi Arıkçayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangına müdahale için arazözler olay yerine sevk edilirken, havadan destek için görevlendirilen helikopter ise Gerede'de konuşlu bulunduğu noktadan havalanarak bölgeye hareket etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulunda 'sıra parası' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi

Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.