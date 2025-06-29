Bolu'da Orman Yangını: 25 Hektar Alan Kül Oldu

Bolu'da Orman Yangını: 25 Hektar Alan Kül Oldu
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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını, 25 hektarlık bir alanın kül olmasına sebep oldu. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında kül olan 25 hektarlık bölge havadan dron ile görüntülendi.

Göynük ilçesine bağlı Çatacık köyü mevkiinde dün saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisişld kısa sürede yayılan yangını söndürebilmek için ekipler ve köylüler seferber oldu. Yaklaşık 8 saat süren yangın, gece saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 25 hektarlık alan küle döndü.

Yanan bölge havadan dron ile görüntülenirken, hala dumanların yükseldiği alanda ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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