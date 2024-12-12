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Bolu'da Okul Müdürü Tarafından Dövülen İbrahim Akkaş Hayatını Kaybetti

Bolu'da Okul Müdürü Tarafından Dövülen İbrahim Akkaş Hayatını Kaybetti
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Bolu'da 1993 yılında okul müdürü tarafından dövülen İbrahim Akkaş, 31 yıl süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Olayda okul müdürü ve öğretmen hapis cezası almıştı.

Bolu'da 30 Aralık 1993 tarihinde sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle okul müdürü tarafından dövülerek komaya sokulan İbrahim Akkaş (46), yatağa bağımlı olarak geçirdiği 31 yıllık çileli bir yaşam mücadelesinin ardından hayata veda etti.

Olay, 30 Aralık 1993 yılında Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mengen Lisesi'nde ortaokul son sınıf öğrencisi olan İbrahim Akkaş (46), derste arkadaşlarıyla konuştuğu gerekçesiyle Fen Bilgisi öğretmeni Erdal Yüce tarafından dövüldükten sonra teneffüste okul müdürü Zihni Yetkin'in yanına götürüldü. Okul müdürü Yetkin tarafından başı duvara vurularak tekme tokat dövülen İbrahim Akkaş, tekrar sınıfına gönderildi. Olaydan 2 saat sonra şiddetli baş ağrısı yaşayan İbrahim Akkaş, ders sırasında fenalaşarak bayıldı. Okul yetkililerinin aileye haber vermesi üzerine Akkaş, ailesi tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İbrahim Akkaş'ın burada yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyatın ardından 6 ay boyunda hastanede kalan İbrahim Akkaş, bitkisel hayata girmesi sonucu felç kalarak yatağa mahkum kalmıştı.

Okul müdürü hapis cezası almıştı

Ailenin şikayeti üzerine haklarında dava açılan fen bilgisi öğretmeni Erdal Yüce ve okul müdürü Zihni Yetkin, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada, hapis cezasına çarptırıldılar. 3 ay 10 gün hapis cezası alan Erdal Yüce'nin cezası ertelenirken, 12 yıl hapis cezası alan okul müdürü Zihni Yetkin, 4 yıl 8 ay tutukluluk süresinin ardından tahliye edildi.

Yaşam savaşını kaybetti

Ameliyat sonrası bitkisel hayata giren İbrahim Akkaş yatağa bağımlı olarak 31 yıl geçirdi. Annesi Mahinur ve babası Hüsamettin Akkaş'ın üzerine titrediği tek erkek çocukları olan İbrahim Akkaş, yaşam savaşını kaybetti. Kasım ayının başında durumu ağırlaşan ve tedavisine entübe edilerek yoğun bakımda devam edilen İbrahim Akkaş, bugün sabah saatlerinde vefat etti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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