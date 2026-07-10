Haberler

Bolu'da yemeği ocakta unutup uyuyakalan şahıs dumandan etkilendi

Bolu'da yemeği ocakta unutup uyuyakalan şahıs dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da bir apartmanda ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Bolu'da ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, gece saatlerinde Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre T.D., ocakta yemek pişirdiği sırada uyuyakaldı. Bir süre sonra daireden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada apartman sakinleri, kapıya vurarak T.D.'nin dışarı çıkmasını sağladı. Dumandan etkilenen T.D., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mutfak kısmında çıkan yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Duman nedeniyle apartman sakinleri sokağa çıktı. Yangında dairenin mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından T.D., Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaparken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Apartman sakini o anları anlattı

Yangın sırasında T.D.'nin evden çıkarılmasına yardım eden apartman sakini Alparslan Sadıç, "Aracımı yaptırıyordum, arka sokaktaydım. Üst kat komşumuz beni aradı. 'Alparslan, senin ev yanıyor sanırım ya da komşunun evi yanıyor' dedi. Hızlı bir şekilde buraya geldik. Yukarı çıktım, daireme girdim. Camı açtığımızda üst kattan ciddi şekilde duman geliyordu. Hemen binanın doğal gazını ve elektriğini kestik. Bağırarak komşulara binada yangın olduğunu söyledik. Üst komşumuz Tunç ağabeydi. Kapıya çok vurdum. Açmasaydı kapıyı kırmak zorunda kalacaktık. Kapıyı açınca hemen dışarı çıkardık ve ambulans ekiplerine teslim ettik. İtfaiye ekipleri de bizden kısa süre sonra geldi ve yangına müdahale etti" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkan silahlar Araplara satıldı
Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu

Ankara'yı sarsan tatil iddiası! Belediye Başkanı sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
CHP İl Başkanlığı'nda İmamoğlu gerginliği! Polis binaya girdi

CHP'de gece yarısı İmamoğlu gerginliği! Onlarca polis binaya girdi
Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum

Erdoğan'ın hediyesini kabul eden liderden bomba paylaşım!
İran'dan Trump'a suikast hazırlığı! İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı

Dünyayı tedirgin eden iddia! İsrail planın detaylarını paylaştı
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek

İsrail kendisini İran'dan koruyan ülkenin suyunu kesti
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı
Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı

Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı