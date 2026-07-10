Bolu'da yemeği ocakta unutup uyuyakalan şahıs dumandan etkilendi

Bolu'da ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, gece saatlerinde Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre T.D., ocakta yemek pişirdiği sırada uyuyakaldı. Bir süre sonra daireden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada apartman sakinleri, kapıya vurarak T.D.'nin dışarı çıkmasını sağladı. Dumandan etkilenen T.D., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mutfak kısmında çıkan yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Duman nedeniyle apartman sakinleri sokağa çıktı. Yangında dairenin mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından T.D., Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaparken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Apartman sakini o anları anlattı

Yangın sırasında T.D.'nin evden çıkarılmasına yardım eden apartman sakini Alparslan Sadıç, "Aracımı yaptırıyordum, arka sokaktaydım. Üst kat komşumuz beni aradı. 'Alparslan, senin ev yanıyor sanırım ya da komşunun evi yanıyor' dedi. Hızlı bir şekilde buraya geldik. Yukarı çıktım, daireme girdim. Camı açtığımızda üst kattan ciddi şekilde duman geliyordu. Hemen binanın doğal gazını ve elektriğini kestik. Bağırarak komşulara binada yangın olduğunu söyledik. Üst komşumuz Tunç ağabeydi. Kapıya çok vurdum. Açmasaydı kapıyı kırmak zorunda kalacaktık. Kapıyı açınca hemen dışarı çıkardık ve ambulans ekiplerine teslim ettik. İtfaiye ekipleri de bizden kısa süre sonra geldi ve yangına müdahale etti" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı