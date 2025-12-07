Haberler

Bolu'da arabaya zulalanmış uyuşturucuyu 'Pako' buldu

Bolu'da düzenlenen narkotik operasyonu sonucunda hafif ticari aracın kapı paneline gizlenmiş 3 kilo 846 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Bolu'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hafif ticari aracın kapı paneline gizlenmiş 3 kilo 846 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 kişi 'uyuşturucu madde ticareti'nden tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan hafif ticari araçta, narkotik köpeği Pako'nun tepki vermesi üzerine yapılan aramada, kapı paneline gizlenmiş 4 paket ve 71 kapsül halinde toplam 3 kilo 846 gram kokain bulundu. Operasyon kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin ve toplumumuzun huzuru için uyuşturucu ve zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - BOLU

