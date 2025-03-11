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Bolu'da Muhtarın Evinin Bacasında Yangın Çıktı

Bolu'da Muhtarın Evinin Bacasında Yangın Çıktı
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Okçular köyü muhtarı Emin Akgül'ün evinde çıkan baca yangını, muhtarı dumandan etkiledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, Akgül ambulansta oksijen tedavisi aldı.

Bolu'da Okçular köyü muhtarına ait tek katlı evde çıkan baca yangını nedeniyle muhtar dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangından etkilenen muhtar ambulansta oksijen tedavisi gördü.

Yangın, Okçular köyünde tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okçular köyü Muhtarı Emin Akgül'e ait tek katlı evde, bacanın ısınması nedeniyle yangın meydana geldi. Çıkan baca yangınının dumanları evin içerisine yayıldı. Yangın çıktığını fark eden Muhtar Akgül, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler gelene kadar yangına müdahale etmek isteyen Akgül, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Dumandan etkilenen muhtar Emin Akgül'e ise ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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