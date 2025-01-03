Bolu'da Lise Öğrencisi Kırdığı Cam Şişe ile Kendini Yaraladı
Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 16 yaşındaki B.K., kırdığı cam şişeyle kendine zarar verdi. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Bolu'da lise öğrencisi B.K. (16) okulda kırdığı cam şişeyle kendini yaraladı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Sema Sokak'taki Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi B.K. kırdığı cam şişeyle kendine zarar vermeye başladı. B.K.'nin arkadaşları durumu öğretmenlerine söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.K., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - BOLU