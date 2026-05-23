Bolu'da kurbanlık nakil araçları kontrol edildi

Bolu'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kaçak ve hastalıklı hayvan sevkini önlemek için yol kontrollerini artırdı. Denetimlerde hayvanların sağlık belgeleri ve nakil şartları titizlikle inceleniyor.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kaçak/hastalıklı hayvan sevklerinin önlenmesi amacıyla yol kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü veteriner sağlık personelleri ile Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; büyükbaş ve küçükbaş hayvan taşıyan araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri, pasaportları, sevk belgeleri, veteriner sağlık raporları ve nakil şartları kontrol edildi. Ayrıca denetimlerde hayvan refahı, araçların taşıma şartları, temizlik ve dezenfeksiyon durumu ile hayvanların sağlık durumları incelendi. Ekiplerin yaptığı kontrollerle, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve vatandaşların sağlıklı kurbanlık hayvana ulaşması sağlanıyor.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı sürecinde ilimiz genelinde hayvan hareketlerine yönelik yol kontrolleri ve denetim faaliyetleri, ilgili kurumlarla koordineli şekilde titizlikle sürdürülecektir" ifadesi kullanıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
