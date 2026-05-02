Bolu'da konuşmaya çağırdıkları gençleri vuran 3 şüpheli yakalandı

Bolu'da konuşmak için çağırdıkları sokakta 2 genci silahla vurarak yaralayan ve olay yerinden kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Çıkınlar Mahallesi 20. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (22) ve Ç.G. (27), konuşmak üzere cadde üzerine çağrıldı. Buluşma noktasına gelen araçtan inen E.C., hiç vakit kaybetmeden F.K. ve Ç.G.'nin ayaklarına doğru ateş açtı. Meydana gelen silahlı saldırı sonucu F.K. ve Ç.G. kurşunların hedefi olarak yaralandı. Silahı ateşleyen E.C. ve olay esnasında yanında bulunan B.K. ile O.S., geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Uzun süren kovalamaca sonucu yakalandılar

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şahısların izini sürdü. Polis ekiplerinin uzun uğraşları ve yaşanan kovalamaca sonucunda, tetiği çeken E.C. ile yanındaki B.K. ve O.S. dün gece saatlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden 3 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - BOLU

