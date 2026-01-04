Haberler

Kartalkaya yolunda lüks araç kara saplandı

Bolu'da Kartalkaya yolu üzerinde kontrolden çıkan lüks otomobil, yol kenarındaki kar birikintisine saplandı. Kazada şans eseri yaralanan olmaması sevindirici bir durum.

Bolu'da Kartalkaya yolunda kontrolden çıkan lüks otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kar birikintisine saplandı.

Kaza, Kartalkaya Kayak Merkezi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 UNL 74 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kar birikintisine saplandı. Aracın hasar aldığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Aracın bulunduğu yerden çıkarılması için oto kurtarıcı çağırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
