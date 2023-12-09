Bolu'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde D-100 kara yolunda kontrolden çıkan kamyonet devrildi.

Kaza, D-100 kara yolunda Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde 06 FH 4069 plakalı kamyonet, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında bulunan boş alana devrildi. Kamyonetin devrildiğini gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yara almadığını belirten sürücüye sağlık ekiplerince tedbir amaçlı olay yerinde müdahale gerçekleştirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU