Bolu-Abant yolunda kontrolden çıkan araç, takla attı

Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, takla attı.

Kaza, Bolu-Abant yolunda Akçaalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan bir otomobil, şarampole savrularak takla attı. Kazada araçtaki vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralıların müdahaleleri yapılırken jandarma ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU