Haberler

Bolu'da kıraathaneden 12 bin lira çalan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde bir kıraathaneden 12 bin lira çalan şüpheli, JASAT ekiplerinin güvenlik kamerası ve PTS kayıtları sayesinde Zonguldak'ta yakalanarak tutuklandı.

Bolu'da bir kıraathaneden 12 bin lira çaldığı belirlenen şüpheli, JASAT ekiplerinin güvenlik kameraları ve PTS kayıtları üzerinden yürüttüğü çalışma sonucu Zonguldak'ta yakalanarak tutuklandı.

Olay, 24 Mayıs tarihinde Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldede bulunan bir kıraathaneden 12 bin lira nakit para çalındı. Hırsızlığı fark eden işletme sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde geniş çaplı çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheli O.G.'nin farklı illerde meydana gelen benzer iş yerinden hırsızlık olaylarına da karıştığı belirlendi. Jandarma ekiplerince Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.G., tutuklanarak Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Şüphelinin üzerinde ele geçirilen ve hırsızlığa konu olan 12 bin lira ise Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasını bıçaklayarak öldüren sanığın ifadesi pes dedirtti! Kardeşinden öğrenmiş

Babasını katleden cani evlat pes dedirtti! Kardeşinden öğrenmiş
Google çalışanına “gizli bahis” operasyonu! Gözaltına alındı

Şirket bilgileriyle bahis oynadı, yüz binlerce doları cebe indirdi
Eski CIA yetkilisi, 40 milyon dolarlık altın külçeleri çalmakla suçlandı

Ülke şokta! Evinde hükümete ait 2 milyar liralık altın ele geçirildi
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı

Kabus geri döndü! Sessiz tehlike şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez 'Bilmiyorum' dedi

Konuşmaya damga vurdu! Yarım saatte tam 12 kez aynı kelimeyi kullandı
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, o halde evde bıraktı