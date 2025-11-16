Haberler

Bolu'da Kayıp 88 Yaşındaki Adam için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Bolu'da mantar toplamak için evden çıkan 88 yaşındaki Orhan Demir, geri dönmeyince AFAD ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Gece yarısı yapılan anonsla mahalle sakinleri de arama çalışmalarına katıldı.

Bolu'da "Mantar toplamaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan 88 yaşındaki yaşlı adamın geri dönmemesi üzerine AFAD ekipleri ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki Orhan Demir dün öğle saatlerinde evinden çıkarak mantar toplamak için ormana gitmek istediğini söyledi. Akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan araştırmada, Demir'in evden çıktıktan sonra mahalleden bir tanıdığı tarafından araçla Pirahmetler Camisi mevkisine bırakıldığı, buradan da Alpağut Zincan Yaylası istikametine doğru yürüdüğü tespit edildi. Bu noktadan sonra kendisinden hiçbir şekilde haber alınamadığı belirtildi. Kayıp ihbarının ardından AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Gece saat 22.30'da mahalle camisinin hoparlöründen de anons yapılarak vatandaşlardan destek istendi. Çok sayıda mahalle sakini yayla yolları ve ormanlık alanlarda aramalara katıldı.

AFAD, jandarma ve gönüllülerin yer aldığı ekiplerin bölgede yaptığı aramalar bugün de aralıksız sürüyor. Şu ana kadar Orhan Demir'e ait herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
