Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, büyük miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, bir şüpheliye ait araç ve işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet elektrikli makaron sarma makinesi, 28 kilo 300 gram paket tütün, 20 bin adet boş makaron, 6 bin 120 adet dolu makaron, 6 adet elektronik sigara likiti, 1 adet elektronik sigara ve 25 kilo 900 gram nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU