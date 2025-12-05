Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, büyük miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, bir şüpheliye ait araç ve işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet elektrikli makaron sarma makinesi, 28 kilo 300 gram paket tütün, 20 bin adet boş makaron, 6 bin 120 adet dolu makaron, 6 adet elektronik sigara likiti, 1 adet elektronik sigara ve 25 kilo 900 gram nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU