Bolu’da hindi çiftliğinde korkutan yangın: Facianın eşiğinden dönüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir hindi çiftliğinin güneş enerjisi hattında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kümeslere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Aşağı Feriz köyünde bulunan bir tavuk ve hindi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftliğin güneş enerjisi sistemine ait elektrik hattında alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler, içinde hindilerin bulunduğu kümeslere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı