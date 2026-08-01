Haberler

Bolu’da hindi çiftliğinde korkutan yangın: Facianın eşiğinden dönüldü

Bolu’da hindi çiftliğinde korkutan yangın: Facianın eşiğinden dönüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir hindi çiftliğinin güneş enerjisi hattında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kümeslere sıçramadan söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir hindi çiftliğinin güneş enerjisi hattında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kümeslere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Aşağı Feriz köyünde bulunan bir tavuk ve hindi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftliğin güneş enerjisi sistemine ait elektrik hattında alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler, içinde hindilerin bulunduğu kümeslere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı

Komşumuz ile tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 4 kat artırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TSK için kritik gün! 332 paşanın kaderi belli olacak

TSK için kritik gün! 332 paşanın kaderi belli olacak
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu

Semt pazarında rezil olay! Genç kadın hemen polise koştu
Türkiye'de bir ilk! Tır dorsesini mobil bal fabrikasına çevirdi

Türkiye'de bir ilk! Gören dönüp bir daha bakıyor
Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu

Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı

Özel harekattan siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı

Göçmenlerin hesaba katmadıkları şey! Geri dönmeye başladılar

CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti