Bolu'nun en işlek caddesinde kaçak göçmen uygulaması

Bolu'nun en işlek caddesinde kaçak göçmen uygulaması
Güncelleme:
Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada çok sayıda yabancı uyruklu kişinin kimlik ve ikamet belgeleri kontrol edildi. Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinin süreceğini bildirdi.

Bolu'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzzet Baysal Caddesinde ortaklaşa yürüttüğü uygulamada, çok sayıda yabancı uyruklunun kimlik ve ikamet belgeleri kontrol edildi.

Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenleri tespit etmek adına uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada çok sayıda yabancı uyruklu tespit edilip, kimlik ve ikamet belgeleri kontrol edildi. Yapılan geniş çaplı uygulamada yabancı uyruklular, Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı kontrol aracının önünde bekleyerek belgelerini kontrol ettirdi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinin devam edeceği bildirdi. - BOLU

