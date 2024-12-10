Bolu'da Geniş Çaplı Operasyon: 23 Şahıs Yakalandı

Bolu'da son bir haftada yapılan geniş çaplı operasyonlarda aranan 23 şahıs yakalandı 7'si tutuklandı.

Bolu Valiliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin asayiş olaylarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması ve tutuklama kararı bulunan 23 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 11 operasyonda 53,27 gram esrar, 26,39 gram metamfetamin, 17.72 gram bonzai, 281 sentetik ecza maddesi, 4 gram kenevir tohumu, 14 adet extacy maddesi, 1 adet lsd 0.08 gram kağıt, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet tabanca ele geçirildi. Olaylara ilişkin gözaltına alınan 16 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise son 6 günde 6 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 229 adet sentetik ecza ilaç, 36 litre sahte alkol, 15 litre etik alkol, 27 adet alkol aroması kiti, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet dolu fişek ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Terörle mücadele kapsamında ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan toplam 2 şüpheli şahsın ifadesi alındı.

Ayrıca, emniyet ve jandarma trafik ekipleri son bir haftada toplam bin 336 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 24 bin 196 araç ve sürücü kontrol edildi. - BOLU