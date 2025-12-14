Bolu'da fabrika yangını büyümeden söndürüldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Gerede'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada yangın çıktı. Yangının başladığını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü. - BOLU