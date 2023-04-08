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Bolu'da evin bitişiğindeki müştemilatta yangın

Bolu'da evin bitişiğindeki müştemilatta yangın

3. Sayfa Haberleri

Bolu'nun Çampınar köyünde evin bitişiğinde bulunan müştemilatta çıkan yangın korkuttu.

Bolu'nun Çampınar köyünde evin bitişiğinde bulunan müştemilatta çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Bolu merkeze bağlı Çampınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin bitişiğinde bulunan müştemilatta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, köylüler tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle müştemilatta hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bolu 3. Sayfa Haberler

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