Bolu'da çocuklarının gözü önünde eşini arabayla ezen şahıs tutuklandı

Bolu'da, sağlık mahallesinde eşi tarafından şiddet gördüğü iddia edilen Z.T., sokakta saldırıya uğradı. Ardından, kocası O.T., aracını Z.T.'nin üzerine sürerek ağır yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası O.T. tutuklandı.

Olay, Sağlık Mahallesi Cami Yanı Sokak'ta 6 Nisan'da meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir eşi O.T. tarafından şiddet gördüğü öne sürülen Z.T., sokak ortasında kocasının saldırısına uğradı. Çocuklarının ve mahalle sakinlerinin gözü önünde darbedilen kadın, daha sonra aracına binen O.T.'nin hedefi oldu. O.T., otomobilin önüne yaklaşan eşini aracıyla ezerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Z.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kadının iki bacağında da kırıklar olduğu tespit edildi. Olayın ardından gözaltına alınan O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
