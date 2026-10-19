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Bolu'da emniyet amirliğine terfi eden polislere rütbelerini Emniyet Müdürü İpar taktı

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Bolu'da emniyet amirliğine terfi eden polislere rütbelerini Emniyet Müdürü İpar taktı
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Bolu'da Başkomiserlik rütbesinden Emniyet Amirliği rütbesine terfi eden polislerin yeni rütbeleri, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından takıldı. İpar, terfi eden personeli tebrik ederek yeni rütbelerin kendilerine, ailelerine ve emniyet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Bolu'da Başkomiserlikten Emniyet Amirliği rütbesine terfi eden polislerin yeni rütbeleri, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından takdim edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde terfi heyecanı yaşandı. Başkomiserlik rütbesinden Emniyet Amirliği rütbesine yükselen emniyet mensuplarının yeni rütbeleri, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından takıldı. Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, terfi eden personelle bir araya gelerek yeni rütbelerini takdim etti. Törende, emniyet mensuplarının meslek hayatlarında yeni bir döneme adım atmasının heyecanı yaşandı. İpar, terfi eden personeli tebrik ederek yeni rütbelerinin kendilerine, ailelerine ve emniyet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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