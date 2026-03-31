Bolu'da seyir halindeyken dengesini kaybederek elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza, Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan elektrikli bisiklet sürücüsü T.A., dengesini kaybederek yere düştü. Meydana gelen kazada T.A. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı