Bolu'da Duyarlı Vatandaş Otoyolda Tehlikeyi Önledi

Bolu'da Duyarlı Vatandaş Otoyolda Tehlikeyi Önledi
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Bolu'da Mahmut Alan, TEM Otoyolu'nda araç parçalarını toplayarak olası kazaları önlemek için canını hiçe saydı. Alan, duyarlılığıyla dikkat çekti ve güvenli sürüş için herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Otoyolda canını hiçe saydı, kaza olmasın diye plastik parçaları topladı

BOLU - Bolu'da, duyarlı bir vatandaş kazaya sebebiyet vermemesi için TEM Otoyolu üzerinde bulunan araç tamponu ve plastik parçalarını canını hiçe sayarak topladı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde aracıyla seyir halinde olan Mahmut Alan isimli vatandaş, yolun ortasında ve sağ şeridi üzerinde bulunan araç tamponu ve plastik parçaları görünce otomobilini emniyet şeridinde durdurdu. Aracından inen Alan yanındaki Mücahid Aktaş ile birlikte otoyol üzerinde seyir halinde olan diğer sürücülerin kaza yapmamaları için kontrollü bir şekilde yol üzerindeki araçlardan kopan parçaları tek tek topladıktan sonra tekrar otomobiline bindi.

Lastik parçalarını toplandığı anı sosyal medya hesabında paylaşan Mahmut Alan, "Haberlerde birçok kez insanların lastik kaplama parçaları ve buna benzer nesneler yüzünden kaza yaparak hayatlarını kaybettiklerini üzülerek izliyoruz. Ben yaklaşık 12 senedir otoyolda gördüğüm engelleri çok çok dikkat ederek bütün tedbirleri alarak yanımdaki kişilerle birlikte hareket ederek yol kenarına kaldırıyorum. İnsanlar böyle engelleri gördüklerinde mutlaka çok dikkat ederek hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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