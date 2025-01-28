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Bolu'da Demir Bariyerlere Asılı Telefon Kurt Cesedi Bulundu

Bolu'da Demir Bariyerlere Asılı Telefon Kurt Cesedi Bulundu
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Bolu'nun Mudurnu kara yolu yakınlarında yaşayan vatandaşlar, yol kenarında demir bariyerlere iple asılı halde bir kurt cesedi buldu. Olayın ardından DKMP ekipleri bölgeye sevk edildi, kurt cesedi kaldırıldı. Kurudaki ölüm nedeni ve sorumlu henüz tespit edilemedi.

Bolu'da yol kenarında demir bariyerlere asılı halde telef olmuş kurt bulundu.

Bolu'nun Mudurnu kara yolu Gövem köyü yakınlarında yoldan geçen sürücüler, demir bariyerlere iple asılı halde bir kurt cesediyle karşılaştı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kurt cesedini bulunduğu yerden kaldırdı. Kurdu kimin ve nasıl bu hale getirdiği ise henüz bilinmiyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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