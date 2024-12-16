Bolu'da Çıkan Yangın Üç Yapıyı Kül Etti

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında ahşap ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Sarıoğlu köyünde Mehmet Gündoğan'a ait ve boş durumda olan ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evin bitişiğinde bulunan ahır ve samanlığa sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında ahşap ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU