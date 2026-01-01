Haberler

Bolu'da motosikletlere trafiğe çıkış yasağı

Güncelleme:
Bolu Valiliği, il genelinde artan buzlanma riski nedeniyle motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını 1-2 Ocak 2026 tarihlerinde geçici olarak yasakladı.

Bolu Valiliği, il genelinde artan buzlanma riski nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını geçici süreyle yasakladı.

Bolu'da yoğun kar yağışıyla birlikte şehir merkezinde kar kalınlığı 65 santimetreyi geçti. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte soğuk hava, kent genelinde etkili olmaya başladı. Bolu Valiliği tarafından, il genelinde buzlanma riskinin arttığı ve trafik güvenliği için, motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını geçici süreyle yasaklandı.

"Motokuryelerin trafiğe çıkışı tedbiren yasaklanmıştır"

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "1 Ocak 2026 Perşembe günü (bu gece) 22.00'dan 2 Ocak 2026 Cuma günü (yarın gece) 23.59 saatleri arasında il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı tedbiren yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından alınan bu karara hassasiyetle riayet etmeleri, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur" denildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


