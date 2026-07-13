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Bolu'da kurallara uymayan 2 bin 76 sürücüye ceza

Bolu'da kurallara uymayan 2 bin 76 sürücüye ceza
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Bolu'da polis ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 44 bin 937 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 2 bin 76 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Bolu'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymadığı belirlenen 2 bin 76 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 6-12 Temmuz tarihleri arasında il genelinde belirlenen noktalarda bin 963 trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde toplam 44 bin 937 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 2 bin 76 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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