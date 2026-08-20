Bolu'da Başkomiser Rütbe Terfi Töreni

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, başkomiser rütbesine terfi eden personele yeni rütbeleri İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından takdim edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nde Rütbe Terfi Töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın katıldığı törende, görevlerinde gösterdikleri üstün gayret, fedakarlık ve özverili hizmetleri dolayısıyla başkomiserliğe terfi eden personele yeni rütbeleri takıldı. Personeli tebrik eden İl Emniyet Müdürü İpar, yeni rütbelerinin kendilerine, ailelerine ve Türk Polis Teşkilatı'na hayırlı olması temennisinde bulundu. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı