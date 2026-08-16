Haberler

Bolu'da Balya Makinesinden Çıkan Kıvılcım Tarlayı Yaktı

Bolu'da Balya Makinesinden Çıkan Kıvılcım Tarlayı Yaktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Güneyfelakattin köyünde balya yapımı sırasında makineden çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Kısa sürede tarlaya yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında tarlanın bir bölümü zarar gördü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da balya yapımı sırasında makineden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında tarla zarar gördü. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yakındaki ormana sıçraması önlendi.

Yangın, Güneyfelakattin köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde, ormanlık alana yakın bir tarlada çıktı. Edinilen bilgilere göre, balya yapımı sırasında balya makinesinden çıktığı belirtilen kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede tarlaya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yakındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tarlanın bir bölümü zarar görürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firari aranırken 200 kilo altın bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı

Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton
Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü

Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü
Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni

Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni
Bir ilimiz alarm veriyor! KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12'ye yükseldi

KKKA aynı aileden iki can aldı! Ölü sayısı 12'ye yükseldi
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler

TSK’da kapsamlı atama! Kadın generallere dikkat çeken görevler