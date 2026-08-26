Haberler

Dörtdivan'da Anız Yangını Büyümeden Söndürüldü

Dörtdivan'da Anız Yangını Büyümeden Söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın çevreye yayılmadan söndürülürken, soğutma çalışmaları yapıldı ve yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yol kenarında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Dörtdivan merkezine bağlı Hacetler Mahallesi yolu üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevleri ve yükselen dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu tamamen söndürülen alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi
Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var
Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı

Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı

27 yıldır böylesi görülmedi! Altın yatırımcılarına önemli uyarı

27 yıldır böylesi görülmedi! Parasını altına yatıranlar dikkat