Dörtdivan'da Anız Yangını Büyümeden Söndürüldü

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yol kenarında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Dörtdivan merkezine bağlı Hacetler Mahallesi yolu üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevleri ve yükselen dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu tamamen söndürülen alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı