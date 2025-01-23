Bolu'da Alzaymır Hastası Kadın Kayıp

Bolu'nun Gerede ilçesinde alzaymır hastası Saime Ayer'den dün akşamdan beri haber alınamıyor. Ekipler yaşlı kadını arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Akçaşar köyünde yaşayan Saime Ayer'den (72) dün akşam saatlerinden beri haber alamayan yakınları endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede Bolu AFAD 4 personel 2 araç ve 1 dron, Gerede jandarması 10 personel, 3 araç ile arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin, köy ve çevresinde arama çalışması devam ediyor. - BOLU