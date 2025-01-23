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Bolu'da Alzaymır Hastası Kadın Kayıp

Bolu'da Alzaymır Hastası Kadın Kayıp
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Bolu'nun Gerede ilçesinde alzaymır hastası 72 yaşındaki Saime Ayer'den dün akşamdan beri haber alınamıyor. Ekipler, yaşlı kadını bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde alzaymır hastası Saime Ayer'den dün akşamdan beri haber alınamıyor. Ekipler yaşlı kadını arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Akçaşar köyünde yaşayan Saime Ayer'den (72) dün akşam saatlerinden beri haber alamayan yakınları endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede Bolu AFAD 4 personel 2 araç ve 1 dron, Gerede jandarması 10 personel, 3 araç ile arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin, köy ve çevresinde arama çalışması devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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