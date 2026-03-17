Bolu'da alkollü işletme kurşunlandı

Bolu'da, Ramazan ayı nedeniyle kapalı olan alkollü bir restorana motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi, işletmeye silahlı saldırı düzenledi. Olay yerinde 7 adet boş kovan bulunurken, polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle restoranın önüne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli, bir süre bekledikten sonra, Ramazan ayı dolayısıyla kapalı olan iş yerine tabancayla peş peşe ateş açtı. Şüpheliler motosikletle hızla olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin camlarının kırıldığı olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, 7 adet boş mermi kovanı tespit etti.

Polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - BOLU

