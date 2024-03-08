Bolu'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Silahlı Tehdit

Bolu'da alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan kişileri gören 3 şüpheli havaya ateş ederek, tehditler savurdu. Mahalleyi silah sesleriyle ayaklandıran şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Aşağısoku Mahallesi'ndeki Karadere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet olduğu öğrenilen iki grup vatandaş cadde üzerinde karşılaştı. 5 kişinin bulunduğu sözlü tartışmanın yaşandığı olayda, 3 kişilik grupta bulunan kişi silahla havaya ateş ederek tehditler savurdu. Ardından şahıslar araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere 2 kişi karakola götürüldü. Olay yerinden kaçan 3 şüpheli ise kısa süre içinde yakalandı. - BOLU