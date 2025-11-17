Bolu'da Ağaç Devrilmesiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu'da kestiği ağaç üzerine devrilen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yaka Fındıcak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Seyid Ahmet Özay'ın (52) motorlu testereyle kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Özay'ın yardımına yakınları koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Özay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özay'ın cenazesi, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU