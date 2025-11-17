Haberler

Bolu'da Ağaç Devrilmesiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Bolu'nun Yaka Fındıcak köyünde motorlu testereyle ağaç kesen Seyid Ahmet Özay (52), kestiği ağaç üzerine devrilerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bolu'da kestiği ağaç üzerine devrilen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yaka Fındıcak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Seyid Ahmet Özay'ın (52) motorlu testereyle kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Özay'ın yardımına yakınları koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Özay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özay'ın cenazesi, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
