Bolu'da ağaç budama işinde kaza: Vatandaş yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evinin bahçesindeki ağaçları budayan vatandaş, kestiği dalların kafasına düşmesi neticesinde yaralandı.

Olay, Mudurnu ilçesi Feriz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkbahar öncesinde evinin önündeki ağaçların bakımını yapan Hüseyin Sağır, erik ve elma ağaçlarını budadı. Sağır, kestiği ağacın dallarının kafasına düşmesi neticesinde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sağır, ambulansla hastaneye sevk edildi. - BOLU