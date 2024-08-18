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Bolu'da 72 Saatte Kontrol Altına Alınan Orman Yangınına Helikopterlerden Destek

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Bolu'da Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyünde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, 72 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangına 12 helikopter, 138 arazöz ve 245 araç ile iş makinesi desteği sağlandı. Helikopterler 289 sorti yaparak 775 ton su alarak yangının söndürülmesine yardımcı oldu.

Bolu'da 72 saatte kontrol altına alınan orman yangınına müdahale eden helikopterler, 775 ton su alarak 289 sorti yaptı.

Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyünde anız yangını olarak başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın 4 günde söndürüldü. 72 saat boyunca devam eden yangına 12 helikopter, 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesinin desteğiyle çeşitli illerden gelen orman ekibi, AFAD, itfaiye, DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri, sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerden oluşan bin 543 kişi müdahale etti. Bölgede yangına müdahale eden helikopterler de 289 sorti yaptı. Çevredeki göllerden 775 ton su alan helikopterler, yangının söndürülmesinde önemli rol oynadı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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